Morena anunciará en agosto a los coordinadores de gubernaturas para 2027

La Secretaría de Organización del Partido de la Revolución Democrática (Morena) informó que, a más tardar en agosto, se darán a conocer los nombres de los coordinadores estatales que encabezarán las campañas para las gubernaturas de 2027. La decisión, revelada por el medio Grupo Milenio, forma parte de la estrategia del partido para consolidar su estructura territorial de cara a las próximas contiendas electorales.
Según declaraciones del secretario de Organización, Alberto Pérez, la selección de los coordinadores se basará en criterios de experiencia política, capacidad de movilización y alineación con la agenda nacional del presidente. "Buscamos líderes que conozcan a fondo sus estados, que tengan una trayectoria comprobada y que puedan articular los proyectos de gobierno a nivel local", puntualizó Pérez.
El proceso de nombramiento incluirá consultas internas con las bases del partido, así como la evaluación de posibles aspirantes que hayan participado en campañas anteriores o que ocupen cargos de relevancia en la administración pública estatal. Se espera que la lista final incluya a figuras tanto de la generación actual como a nuevos rostros que representen la renovación que Morena ha promovido en los últimos años.
Analistas políticos señalan que la designación temprana de coordinadores permitirá al partido organizar su maquinaria electoral con mayor antelación, optimizar recursos y establecer alianzas estratégicas con organizaciones sociales y movimientos locales. "En un contexto donde la oposición busca consolidarse, la anticipación de Morena es una jugada para afianzar su presencia en los estados clave", comentó la politóloga María González del Instituto Nacional de Estudios Políticos.
Por su parte, representantes de los partidos opositores han manifestado su escepticismo respecto al proceso interno de Morena, acusando al partido de centralizar decisiones y de favorecer a candidatos afines al liderazgo nacional. El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, Jorge Hernández, afirmó que "la transparencia será el verdadero examen" cuando se publiquen los nombres.
El anuncio de los coordinadores se producirá en una rueda de prensa que la Secretaría de Organización realizará en la Ciudad de México, donde también se presentará el calendario de actividades de campaña y los lineamientos temáticos que guiarán la contienda estatal. La expectativa es que la información sea difundida a través de los canales oficiales del partido y de los medios de comunicación aliados.
Con la definición de estos cargos, Morena busca consolidar su estructura de poder a nivel estatal y posicionarse como la opción dominante en la mayoría de los entornos locales para las elecciones de 2027, manteniendo la tendencia de crecimiento que ha experimentado desde su fundación en 2014.