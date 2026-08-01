Morena anunciará en agosto a los coordinadores de gubernaturas para 2027

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El partido oficialista definirá en agosto los coordinadores que liderarán las campañas estatales de Morena para las elecciones de 2027, según informó el Grupo Milenio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:25 AM.
En México y editada el 03/08/2026 07:34 PM.