Operativo conjunto de los tres órdenes de gobierno refuerza seguridad en Cuautla

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A 31 de julio, 394 elementos de Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatal y municipal desplegaron 79 unidades en 14 colonias de Cuautla para robustecer el Plan Cuautla, a dos meses de la captura del exalcalde por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:20 AM.
En México y editada el 03/08/2026 07:21 PM.