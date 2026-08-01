Operativo conjunto de los tres órdenes de gobierno refuerza seguridad en Cuautla

El 31 de julio, Cuautla recibió un operativo sin precedentes que involucró a los tres órdenes de gobierno: 394 elementos de la Fuerza Armada, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal se desplegaron en 79 unidades sobre 14 colonias del municipio. El objetivo principal fue fortalecer el Plan Cuautla, programa impulsado por el Gabinete de Seguridad para combatir la extorsión y los homicidios que aquejan a comerciantes y familias.
El subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez Díaz de León, encabezó el despliegue desde el Quinto Regimiento Mecanizado. Los recorridos iniciaron en las colonias Eusebio Jáuregui, Santa Bárbara, Puxtla, Centro, Gabriel Tepepa, Morelos, Emiliano Zapata, Plan de Ayala y Año de Juárez, y se ampliarán progresivamente a todo el municipio.
“Estamos absolutamente convencidos de que el trabajo coordinado de todas las instituciones de seguridad del Estado mexicano permitirá fortalecer la confianza de la población. Por eso estamos en territorio”, declaró Rodríguez durante el banderazo de salida.
Esta acción se inscribe en una cadena de medidas de seguridad tras la detención, el 30 de mayo, del exalcalde Jesús Corona Damián, arrestado en Acapulco con un arma de fuego corta y vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud. Corona Damián había negado cualquier relación con el crimen organizado, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) había documentado su presunta financiación por parte del líder del Cártel de Sinaloa, “El Barbas”, y su exposición a amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El 7 de julio, el director general de Atención Ciudadana del gobierno estatal, Braulio Olivar Hernández, realizó recorridos estratégicos bajo la instrucción del secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, con la participación del presidente municipal interino, Salvador Molina Martínez. En esa jornada se supervisaron puntos críticos y se dio seguimiento a acciones de prevención del delito y proximidad social, reforzando la coordinación intergubernamental.
El operativo se enmarca dentro de la “Limpia” iniciada el 20 de mayo, que culminó con la captura de varios funcionarios municipales vinculados a presuntos crímenes organizados, y con la detención de figuras del Cártel de Sinaloa que, según la FGR, financiaron campañas electorales en al menos ocho municipios de Morelos a cambio de protección.
Con la presencia federal y estatal en terreno, las autoridades buscan restablecer la paz y la confianza ciudadana en Cuautla, mientras continúan las investigaciones para desarticular por completo la red criminal que, según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ha infiltrado instituciones locales.