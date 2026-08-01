Sheinbaum entrega primeras tarjetas del programa “El Maíz es la Raíz” a campesinas de Oaxaca

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Claudia Sheinbaum, en su visita a Santiago Suchilquitongo, entregó las primeras tarjetas de apoyo económico del programa “El Maíz es la Raíz”, destinado a crear milpatecas y fomentar la transformación del maíz nativo en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:21 AM.
En México y editada el 03/08/2026 07:26 PM.