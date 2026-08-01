Sheinbaum entrega primeras tarjetas del programa “El Maíz es la Raíz” a campesinas de Oaxaca

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, entregó este viernes las primeras tarjetas de apoyo económico del programa “El Maíz es la Raíz”, en un acto que marcó el inicio de su gira por el estado. Las tarjetas, emitidas por el Banco del Bienestar, están dirigidas a campesinas de la zona y buscan financiar la creación de milpatecas, espacios comunitarios donde se adquiere y comparte maquinaria agrícola.
Sheinbaum explicó que el término milpateca se inspira en la palabra “biblioteca”, pues los bienes que se adquieran serán de uso colectivo, favoreciendo la productividad y la autosuficiencia de los pequeños productores. Además, el programa contempla apoyos para que, una vez cosechado el maíz de autoconsumo, las mujeres puedan montar tortillerías o producir totopos, añadiendo valor agregado al producto.
María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, detalló que el objetivo del plan es impulsar la producción, conservación, transformación y comercialización del maíz nativo, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios, aumentando los rendimientos en las parcelas, garantizando el autoconsumo y generando excedentes para su venta.
En el evento no se reveló el monto exacto que cada beneficiaria recibirá mediante las tarjetas, aunque se señaló que el financiamiento será suficiente para la compra de equipos como tractores, sembradoras y procesadoras de granos.
La entrega de los apoyos forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para revitalizar la agricultura tradicional, reducir la dependencia de insumos externos y promover la soberanía alimentaria en México.