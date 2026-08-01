Sheinbaum encabeza graduación de 211 guardiamarinas de la Heroica Escuela Naval Militar

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presidió la ceremonia de graduación de 211 guardiamarinas en la Heroica Escuela Naval Militar de Alvarado, Veracruz. En su discurso, instó a los nuevos oficiales a ejercer el mando con integridad, honor y humildad, recordándoles que la autoridad se sustenta en el ejemplo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/08/2026 09:21 AM.
En México y editada el 03/08/2026 07:25 PM.