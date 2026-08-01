Sheinbaum encabeza graduación de 211 guardiamarinas de la Heroica Escuela Naval Militar

Al mando de la ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó el sable con empuñadura dorada a 211 guardiamarinas que concluyeron su formación profesional. Los nuevos oficiales, 138 hombres y 73 mujeres de las carreras de Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería Aeronaval e Ingeniería en Hidrografía, rindieron protesta de bandera y recibieron reconocimientos académicos.
Sheinbaum destacó el compromiso de los guardiamarinas con el pueblo y subrayó que asumen sus funciones en un contexto histórico decisivo para México. "El verdadero liderazgo nace del ejemplo; la autoridad solo tiene sentido cuando se respalda con honestidad y humildad", afirmó la presidenta, llamando a los oficiales a guiar sus acciones con honor, deber, lealtad y patriotismo.
El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, exhortó a los graduados a portar con humildad el sable recibido y a mantener una formación continua basada en la ética y el criterio personal, frente a los avances tecnológicos. Asimismo, instó a la nueva generación a evitar la apatía y a complementar la instrucción técnica con valores morales.
En la jornada también participaron el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentado como "padrino y guía moral" de la generación. La ceremonia concluyó con el tradicional desfile de honor de los contingentes navales.
Los guardiamarinas expresaron su orgullo por haber culminado cuatro años de ardua preparación, resaltando la unidad que caracteriza a la institución naval. El pueblo de México confía en ellos y en su compromiso de servir con honor y lealtad a la patria.