Aspirantes de la UNAM bloquean Insurgentes Sur y exigen revocar examen de control presencial

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Cerca de 200 aspirantes aceptados en el proceso de ingreso 2026 de la UNAM, acompañados por padres, bloquearon la avenida Insurgentes Sur frente a la Torre de Rectoría para exigir que la universidad respete los resultados del examen en línea y elimine la medida de un examen de control presencial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 01:39 PM.
En México y editada el 03/08/2026 03:36 PM.