Cementerio espacial en el Golfo de México: la basura de Starship amenaza ecosistemas del Caribe

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Los lanzamientos del cohete Starship de SpaceX desde Boca Chica, Texas, han dejado fragmentos de propulsores y residuos espaciales en aguas mexicanas, generando denuncias de organizaciones ecologistas que califican la zona de “cementerio espacial”. El Gobierno mexicano mantiene el diálogo con EE. UU. y la empresa, mientras se intensifican los monitoreos y las protestas de la sociedad civil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 04:34 PM.
En México y editada el 03/08/2026 07:09 PM.