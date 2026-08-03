Cementerio espacial en el Golfo de México: la basura de Starship amenaza ecosistemas del Caribe

Los recientes vuelos del cohete Starship, operados por SpaceX desde la base de Starbase en Boca Chica, Texas, han reavivado la polémica ambiental en torno al Golfo de México, al reportarse la llegada de fragmentos de propulsores y otros desechos espaciales a playas y aguas mexicanas, sobre todo en Playa Bagdad, Matamoros.
Organizaciones ecologistas, entre ellas Conibio Global, denuncian la presencia de al menos tres propulsores sumergidos frente a la costa tamaulipeca y una franja de 40 km donde se han documentado restos espaciales. Los activistas advierten que dichos materiales pueden contener sustancias tóxicas, permanecer años en el mar y ser incorporados a la cadena alimenticia, poniendo en riesgo a especies marinas, pescadores y comunidades costeras.
Ante estas acusaciones, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha señalado que el Gobierno mexicano mantiene la vía del diálogo con Estados Unidos y con SpaceX, descartando por el momento cualquier acción legal mientras los mecanismos de coordinación demuestren resultados. Dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Semarnat, la Profepa, la Agencia Federal de Aviación Civil y la Secretaría de Marina trabajan conjuntamente para monitorear cada lanzamiento y evaluar posibles impactos.
El gobierno federal afirma que el último vuelo de Starship no dejó residuos en territorio ni en aguas mexicanas, y que se seguirán los protocolos de notificación y vigilancia ambiental. Sin embargo, los resultados de las inspecciones y estudios técnicos solicitados por los colectivos aún no se han hecho públicos.
Los ambientalistas también expresan preocupación por los efectos colaterales de los lanzamientos: ondas de choque, ruido y vibraciones que podrían afectar a tortugas marinas, delfines y otras especies protegidas en la zona. Expertos advierten que las corrientes del Golfo pueden transportar los desechos a lo largo de la costa caribeña, ampliando el alcance de la contaminación.
El caso reabre el debate sobre el crecimiento de la industria espacial y la necesidad de establecer regulaciones ambientales más estrictas en regiones fronterizas. Mientras SpaceX avanza con su programa Starship y planea futuras misiones, los colectivos civiles exigen que el desarrollo tecnológico se acompañe de medidas efectivas que garanticen la protección del ecosistema del Golfo de México y del Caribe, evitando que las costas mexicanas se conviertan en un destino permanente para la basura espacial.