Marina asegura cuatro lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detiene a 16 personas

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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) incautaron cuatro embarcaciones con más de 4 toneladas de presunta cocaína y capturaron a 16 individuos en costas de Oaxaca y Chiapas, reforzando la lucha contra el narcotráfico en el Pacífico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 10:52 AM.
En México y editada el 03/08/2026 12:09 PM.