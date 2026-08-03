Marina asegura cuatro lanchas con más de 4 toneladas de cocaína y detiene a 16 personas

En una serie de operativos realizados por la Guardia Costera de la Secretaría de Marina (Semar), se aseguraron cuatro lanchas que transportaban más de 4 toneladas de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, y se detuvieron a 16 personas vinculadas al tráfico de droga.
Dos de las embarcaciones fueron interceptadas frente a la costa de Oaxaca, donde los marinos observaron maniobras sospechosas. Tras la inspección, se confiscaron 127 bultos y 42 tabiques que contenían aproximadamente 3,000 kilogramos de cocaína, además de seis motores fuera de borda. Diez personas fueron arrestadas a bordo de una de las lanchas.
En la zona de Chiapas, la Semar incautó otras dos lanchas menores. Una de ellas transportaba 24 bultos de cocaína, equivalentes a 1,423 kilogramos, y más de 2,000 litros de combustible. Los seis ocupantes de la embarcación fueron detenidos.
Los operativos demuestran la capacidad de la Marina para detectar y neutralizar rutas de narcotráfico en el Pacífico mexicano, reforzando la seguridad marítima y la cooperación interinstitucional en la lucha contra el crimen organizado.