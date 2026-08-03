Mario Delgado celebra la recuperación de Canal Once

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, felicitó a la directora Renata Turrent y al personal de Canal Once por la pacífica recuperación de sus instalaciones, mientras los estudiantes del IPN denuncian una operación fuera de los acuerdos y exigen peritaje independiente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 08:49 AM.
En México y editada el 03/08/2026 10:32 AM.