Monzón mexicano y la onda tropical No. 24 provocarán lluvias intensas en gran parte de México

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la interacción del monzón mexicano, la onda tropical No. 23 y la recién llegada onda tropical No. 24 generará lluvias intensas, granizo, descargas eléctricas y vientos de hasta 50 km/h en varios estados del país, con riesgo de inundaciones y aluviones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 08:48 AM.
En México y editada el 03/08/2026 10:30 AM.