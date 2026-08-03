Monzón mexicano y la onda tropical No. 24 provocarán lluvias intensas en gran parte de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 3 de agosto un reporte que indica que el clima de México permanecerá marcado por lluvias de consideración en gran parte del territorio. La causa es la interacción del monzón mexicano, la onda tropical número 23, la reciente llegada de la onda tropical número 24 y varios sistemas de baja presión que generan un ambiente altamente inestable.
Paralelamente, el calor extremo continuará en diversas regiones del país. El SMN aconseja mantenerse hidratado, usar ropa de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo en niños, niñas y adultos mayores.
Para consultar el pronóstico completo y los avisos actualizados, visite el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional.