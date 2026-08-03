Sheinbaum convoca debate con expertos para frenar adicción de menores a redes sociales

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La presidenta Claudia Sheinbaum organizó un foro con el psicólogo Jonathan Haidt y el ingeniero Arturo Béjar, donde se propusieron medidas como prohibir teléfonos en escuelas, subir la edad mínima a 16 años y regular algoritmos que fomentan la adicción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 09:48 AM.
En México y editada el 03/08/2026 10:33 AM.