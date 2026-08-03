Sheinbaum convoca debate con expertos para frenar adicción de menores a redes sociales

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó un debate con especialistas internacionales y nacionales para abordar la creciente adicción de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales y proponer acciones de protección.
El encuentro contó con la participación de Jonathan Haidt, profesor de psicología social en la Universidad de Nueva York y autor de La generación ansiosa, y de Arturo Béjar, ingeniero mexicano que lideró los equipos de protección en Facebook y fue el primer director de seguridad de Yahoo!.
Recomendaciones de Haidt: basadas en estudios científicos y testimonios de denunciantes, los algoritmos de las plataformas están diseñados para captar la atención y generan efectos negativos en la salud mental y el rendimiento académico. Propuso separar a los alumnos de sus teléfonos durante toda la jornada escolar y elevar a 16 años la edad mínima para crear cuentas en redes sociales. Además, pidió regular los productos digitales diseñados para atraer a los menores.
Diagnóstico de Béjar: describió seis “ingredientes” que hacen adictivas a las aplicaciones, entre ellos el scroll infinito, la reproducción automática de videos, las recomendaciones algorítmicas y las notificaciones constantes. Presentó un reporte interno de Meta que muestra que, entre jóvenes de 13 a 15 años, 1 de cada 5 se siente peor con su cuerpo o imagen, 1 de cada 8 ha recibido acoso sexual y 1 de cada 11 ha estado expuesto a contenido sobre suicidio o autolesiones.
Sheinbaum señaló que el gobierno evaluará estas propuestas para diseñar una normativa que obligue a las plataformas a transparentar sus algoritmos, limitar el uso de notificaciones y establecer sanciones por contenido nocivo. El objetivo es crear un entorno digital que respete los derechos de la infancia y promueva su desarrollo integral.