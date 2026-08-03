Sheinbaum insiste en regular redes sociales para proteger a la niñez, pese a postura de EE. UU.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en agosto presentará una propuesta para limitar el uso de celulares en escuelas y regular las plataformas digitales, argumentando que la exposición de menores a redes sociales es un problema de salud pública. La medida se sustenta en consultas ciudadanas y estudios que vinculan el uso intensivo de estas plataformas con trastornos mentales en adolescentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 09:50 AM.
En México y editada el 03/08/2026 10:37 AM.