Sheinbaum insiste en regular redes sociales para proteger a la niñez, pese a postura de EE. UU.

Durante la conferencia matutina del lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, marcó distancia respecto a la postura de Estados Unidos sobre la regulación de plataformas digitales, al declarar que proteger a la infancia y juventud del uso excesivo de redes sociales debe considerarse un asunto de salud pública.
El gobierno federal informó que en agosto se presentará una propuesta para limitar el uso de teléfonos celulares en escuelas y abrirá un debate nacional sobre nuevas regulaciones para las plataformas digitales, tras un ciclo de foros y consultas públicas. Según datos oficiales, el 70 % de madres y padres de familia apoyan la restricción total de celulares durante la jornada escolar.
Sheinbaum subrayó que el diseño de las redes –scroll infinito, notificaciones y reproducción automática– está orientado a maximizar el tiempo de uso de los menores, generando una relación compulsiva con los dispositivos. Citó estudios de expertos como Jonathan Haidt y Arturo Béjar, que documentan la relación entre redes sociales y problemas como depresión, ansiedad y trastornos alimentarios en adolescentes, y recomendó elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas.
La mandataria enfatizó que la regulación no dependerá de intereses de la industria digital estadounidense, sino del consenso y la evidencia científica. "Este es un tema que tiene que ver con la salud de las niñas y los niños de México", afirmó, y recordó que más de 19 millones de estudiantes ya reciben becas, lo que evidencia la magnitud de la intervención estatal en educación y bienestar infantil.
El programa nacional “ABC de las emociones”, que se implementará en el ciclo escolar que inicia en septiembre, distribuirá más de quince millones de guías para padres, docentes y estudiantes, con materiales sobre salud mental, uso responsable de dispositivos y riesgos del entorno digital.
Sheinbaum anunció que la discusión continuará en foros regionales y escolares hasta finales de agosto, fecha límite para definir el marco regulatorio en escuelas públicas y privadas. Asimismo, México estudia experiencias internacionales que han prohibido el scrolling infinito, establecido límites de edad y restringido funcionalidades adictivas en plataformas.
Con la pérdida de 14 millones de usuarios en televisión abierta y radio en los últimos seis años, el gobierno apuesta por fortalecer medios públicos y promover contenidos educativos que contrarresten la creciente penetración de dispositivos digitales en menores de edad.