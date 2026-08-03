Sheinbaum responde a Trump: “Somos amigos de todo el mundo” y defiende la soberanía mexicana

En el cierre de su gira por Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió de forma contundente a la polémica publicación del expresidente de EE. UU., Donald Trump, en la que este respaldó un artículo del comentarista conservador Bill O'Reilly que acusaba a México de ser un país corrupto y de fomentar asesinatos y narcotráfico.
Sheinbaum, al concluir su visita a San Lorenzo Cacaotepec, declaró: “Somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”. Con esas palabras buscó reiterar la postura de apertura internacional de su gobierno y, al mismo tiempo, señalar que la defensa de la soberanía no está reñida con la cooperación global.
El artículo compartido por Trump en su red social Truth Social tituló “El problema de México” y, además de criticar la gestión del país, cuestionó la decisión de la mandataria de no permitir la entrada de fuerzas estadounidenses para combatir el narcotráfico. La publicación generó una ola de reacciones en redes y medios, tanto en México como en Estados Unidos.
Sheinbaum, quien ha enfatizado que su gobierno protege la democracia y los derechos humanos, señaló que la seguridad del país se aborda mediante instituciones nacionales y alianzas multilaterales, sin ceder a presiones externas que vulneren la autodeterminación. “Nuestro compromiso es con los mexicanos y con la comunidad internacional, pero siempre bajo los principios de respeto a la soberanía y al Estado de derecho”, añadió.
El intercambio se inserta en un contexto de tensiones bilaterales relacionadas con la migración, el comercio y la lucha contra el narcotráfico. A pesar de las críticas, la presidenta mantuvo su agenda de diálogo con autoridades de diversos países, subrayando que México seguirá siendo un actor responsable y colaborador en la escena global.
Por su parte, la oficina de la Casa Blanca no emitió una respuesta oficial al momento de publicar este artículo. Mientras tanto, analistas políticos consideran que la postura de Sheinbaum refuerza una política exterior basada en la autonomía estratégica y la búsqueda de alianzas diversificadas.