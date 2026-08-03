Sheinbaum responde a Trump: “Somos amigos de todo el mundo” y defiende la soberanía mexicana

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las críticas de Donald Trump y reafirmó la política de apertura y amistad global de su gobierno, al tiempo que subrayó que la defensa de la soberanía es una cuestión de valentía. El intercambio se produce tras la difusión en Truth Social de un artículo de Bill O'Reilly que acusa a México de corrupción y narcotráfico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 08:37 AM.
En México y editada el 03/08/2026 10:19 AM.