Sheinbaum se reunirá con la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca para revisar acuerdos docentes

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 13 de agosto sostendrá una reunión en Palacio Nacional con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca. El encuentro contará con la participación de los secretarios de Gobernación y de Educación Pública y se centrará en revisar los acuerdos previamente firmados sobre la creación de nuevas plazas docentes y otros asuntos relevantes para el sistema educativo oaxaqueño.
Sheinbaum precisó que la reunión no incluye a la CNTE en su totalidad, sino exclusivamente a la Sección 22, que representa a los maestros de Oaxaca y ha planteado demandas específicas vinculadas a la apertura de plazas y a la mejora de condiciones laborales. «Vamos a hablar sobre los acuerdos que se tomaron con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación con la Sección 22; ese es el tema que vamos a tocar», declaró la presidenta.
El anuncio se produce tras el compromiso que la mandataria asumió el viernes pasado con Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22, de recibir a los docentes oaxaqueños en la capital para restablecer el diálogo entre la Presidencia y la disidencia magisterial. En su gira por Oaxaca, Sheinbaum fue recibida en la entrada de Santiago Suchilquitongo por una comisión de aproximadamente cien profesores, a quienes escuchó brevemente antes de continuar su recorrido.
El encuentro del 13 de agosto será la primera instancia formal de negociación directa con la Sección 22 desde que el gobierno federal inició su agenda de diálogo con los sindicatos docentes. Las autoridades esperan que la reunión sirva para concretar la apertura de plazas en zonas de alta demanda y para sentar precedentes de colaboración que puedan extenderse a otras secciones de la CNTE en el futuro.
Hasta el momento, no se ha anunciado la posibilidad de que Sheinbaum se reúna con otras secciones de la CNTE, aunque la apertura de la agenda de diálogo sugiere que podrían considerarse futuras conversaciones con representantes de otras regiones.