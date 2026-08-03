Sheinbaum se reunirá con la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca para revisar acuerdos docentes

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encontrará el 13 de agosto en Palacio Nacional con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Oaxaca, para analizar los compromisos sobre nuevas plazas docentes y otros temas del sistema educativo, sin incluir a la CNTE en su conjunto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/08/2026 01:35 PM.
En México y editada el 03/08/2026 03:46 PM.