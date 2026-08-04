Gobierno ahorra 5 mil mdp tras prohibir pensiones doradas: límite será salario de la presidenta

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El Ejecutivo informó que la prohibición de las pensiones doradas le ha permitido ahorrar 5 mil millones de pesos, al establecer como tope máximo el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum. La consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó la contradicción constitucional y la mandataria anunció una iniciativa para subsanar la reforma al artículo 127.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 09:53 AM.
En México y editada el 04/08/2026 10:11 AM.