Aspirantes aprobados de la UNAM presentan amparos y rechazan la repetición del examen

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Los primeros amparos fueron interpuestos por estudiantes que lograron aprobar el examen virtual de admisión de la UNAM; demandan la restitución del proceso y se oponen a la convocatoria de una nueva prueba tras la polémica por presuntas trampas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 04:30 PM.
En México y editada el 04/08/2026 04:18 PM.