Explosión de pipa en pensión de San Pedro Tlaquepaque deja cuatro muertos

Cuatro hombres, de entre 50 y 55 años, perdieron la vida al estallar una pipa en una pensión de vehículos pesados ubicada en la avenida Tamiahua, cruce con la calle Pitayos, en la colonia Las Huertas de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la noche del lunes 3 de agosto.
Según informó el director de Protección Civil del municipio, los fallecidos estaban realizando trabajos de mantenimiento con chapopote y sopletes sobre la unidad cuando se generó una gasificación interna que provocó la detonación. La explosión se percibió a varios kilómetros de distancia y se sintió físicamente a varias cuadras del punto.
El siniestro fue captado en video desde la colonia Lomas de San Miguel, evidenciando la intensidad del estallido. La zona quedó flanqueada por pensiones de vehículos en la acera oriente y por casas habitación en la acera poniente; sin embargo, ninguna estructura resultó dañada, ni las fincas ubicadas en la parte posterior de la pensión.
En un primer momento, algunos elementos de emergencia consideraron la posibilidad de un robo de combustible (huachicol), pero la hipótesis oficial descartó esa línea, atribuyendo la causa a la gasificación interna de la pipa.
Las cuadrillas de Protección Civil municipal y estatal, así como los cuerpos de bomberos de ambos niveles, se movilizaron de inmediato. El perímetro fue acordonado y la circulación en la zona quedó totalmente cerrada mientras se atendía la escena y se realizaban las investigaciones preliminares.
Las autoridades solicitaron a la población evitar el área y anunciaron que la situación quedó bajo control. Se espera que en las próximas horas se emita un pronunciamiento con mayores detalles sobre las causas del accidente y la identificación de las víctimas.