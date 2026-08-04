Explosión de pipa en pensión de San Pedro Tlaquepaque deja cuatro muertos

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Cuatro trabajadores fallecieron cuando una pipa explotó en una pensión de vehículos pesados en la avenida Tamiahua, colonia Las Huertas, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mientras realizaban labores de mantenimiento con sopletes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 08:07 AM.
En México y editada el 04/08/2026 08:11 AM.