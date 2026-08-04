Imputan a Iván Martín “N” como presunto coautor del feminicidio de Valeria Márquez

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El Juez Vigésimo de Control de Zapopan decidirá el 4 de agosto si Iván Martín “N” será vinculado a proceso por su presunta participación como vigilante en el asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 mientras transmitía en vivo por TikTok.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 08:03 AM.
En México y editada el 04/08/2026 09:31 AM.