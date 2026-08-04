¿Cuándo pueden multar a un medio? Sheinbaum explica los tres motivos permitidos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que solo tres incumplimientos pueden derivar en multas para los medios: no publicar su código de ética, no nombrar a un defensor de audiencias y no establecer un mecanismo de quejas para la ciudadanía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 09:53 AM.
En México y editada el 04/08/2026 10:21 AM.