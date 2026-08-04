¿Cuándo pueden multar a un medio? Sheinbaum explica los tres motivos permitidos

En su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, detalló los únicos tres supuestos en los que un medio de comunicación puede ser sancionado conforme a los Lineamientos para Derechos de las Audiencias. La iniciativa, que busca fortalecer el acceso a la información y proteger a televidentes y radioescuchas, no persigue censurar contenidos ni limitar la labor periodística.
Sheinbaum enfatizó que ninguna de estas sanciones está vinculada al contenido de la información. "¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No", afirmó la mandataria. La normativa se centra exclusivamente en el cumplimiento de obligaciones administrativas que garanticen la protección de los derechos de los usuarios.
Con estos lineamientos, el gobierno mexicano busca equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad de los medios, asegurando que la audiencia cuente con herramientas efectivas para ejercer sus derechos sin que ello implique censura alguna.