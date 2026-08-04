Abogado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre solicita prisión domiciliaria por cáncer

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El abogado Erick Alan Hernández declaró que su cliente, exdirigente del PRI en la Ciudad de México, se está muriendo en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y pidió que se le cambie la medida cautelar a prisión domiciliaria para recibir atención médica especializada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 08:45 AM.
En México y editada el 04/08/2026 09:23 AM.