Abogado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre solicita prisión domiciliaria por cáncer

El abogado Erick Alan Hernández afirmó este martes que su defendido, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se está muriendo dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde lleva bajo prisión preventiva desde el 30 de diciembre de 2021 por presunta trata de personas con fines de explotación sexual. Gutiérrez de la Torre padece un cáncer de grado 4 con metástasis, con células cancerígenas alojadas en el intestino, y ya ha sido sometido a una nefrectomía del riñón derecho. Además, su estado de salud se complica por diabetes e hipertensión.
Ante la gravedad de su enfermedad, la defensa solicitó al juez que reemplace la medida cautelar de reclusión por prisión domiciliaria, argumentando que el interno no cuenta con acceso a una unidad médica especializada y que su condición podría empeorar hasta poner en riesgo su vida antes de que concluya el proceso penal. Todas las solicitudes anteriores fueron rechazadas por las autoridades judiciales, que alegan riesgos procesales como la posible fuga y la necesidad de proteger a las presuntas víctimas.
Según Hernández, el proceso penal contra Gutiérrez de la Torre es “ilegal” y carece de pruebas contundentes. El abogado señaló que los hechos narrados por las víctimas no encajan en el tipo penal de trata de personas y que la defensa ha obtenido un amparo que ordenó una nueva audiencia de medida cautelar, aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó un recurso de revisión que aún está pendiente.
El abogado relató que el domingo anterior el interno acudió al servicio médico del penal por una obstrucción urinaria, pero el personal le informó que no podía atenderlo por otras urgencias. Gutiérrez de la Torre, con material provisto por su defensa, se colocó una sonda él mismo, lo que provocó una mala colocación, sangrado y la aparición de sangre en la orina, señal que, a juicio de la defensa, indica que la enfermedad ha avanzado al riñón restante.
El caso se origina en un reportaje periodístico de 2014 que documentó un presunto esquema de reclutamiento de mujeres dentro del PRI capitalino para fines sexuales. Tras la publicación, Gutiérrez de la Torre renunció a la dirigencia del partido, pero la investigación fue reabierta años después y culminó con su detención en diciembre de 2021. Hasta la fecha, el proceso sigue abierto, sin sentencia definitiva y con la presunción de inocencia vigente.
En otro frente judicial, el 29 de julio de 2026 el juez federal Érik Zabalgoitia Novales negó el amparo a Sandra Esther Vaca Cortés, exdiputada local del PRI y excolaboradora de Gutiérrez de la Torre, contra la orden de aprehensión por tentativa de trata de personas agravada.