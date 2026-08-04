Sheinbaum anuncia que México solicitará la devolución de bienes decomisados a narcos en EE. UU.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se anunció que el Ejecutivo federal iniciará gestiones para que los bienes decomisados en Estados Unidos a narcotraficantes y a políticos mexicanos detenidos en ese país sean entregados a México, siempre que los instrumentos de cooperación jurídica entre ambas naciones lo autoricen.
Sheinbaum se refirió al caso de Ismael "El Mayo" Zambada, cuyo proceso judicial en EE. UU. incluye una solicitud del Departamento de Justicia para confiscar 15 mil millones de dólares. La mandataria aclaró que esa cifra no corresponde a activos ya localizados, sino a una estimación del daño económico que el capo habría causado durante su trayectoria delictiva.
“No es que ya los tengan identificados, es una estimación del daño que pudo haber provocado ‘El Mayo’ Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente”, puntualizó la presidenta.
En los casos donde exista una incautación de bienes derivados de actividades criminales, México buscará que esos recursos sean entregados al país conforme a los tratados y leyes internacionales vigentes. “Si hay incautación, que sea entregado. Vamos a hacer todo lo que sea benéfico para el pueblo de México, esa es nuestra función y nuestra tarea”, afirmó Sheinbaum.
La administración revisará cada caso de aseguramiento de activos en EE. UU., tanto de integrantes del crimen organizado como de personas acusadas de delitos de cuello blanco, para determinar la posibilidad de reclamar dichos recursos. “Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes de colaboración”, indicó la mandataria.
Sheinbaum subrayó que gran parte del impacto de estas actividades ilícitas se produce en territorio nacional, por lo que los recursos recuperados deben revertirse en beneficio de la población. En ese sentido, anunció que Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicará próximamente el proceso de recuperación de 500 mil dólares vinculados al caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
“Vamos a traer a Omar Reyes, que es el titular de la UIF, porque acaban de ser recuperados 500 mil dólares del caso García Luna, que lo vamos a dedicar a algo en particular”, concluyó la presidenta.