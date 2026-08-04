Sheinbaum anuncia que México solicitará la devolución de bienes decomisados a narcos en EE. UU.

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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el Gobierno mexicano pedirá que los activos incautados en Estados Unidos a narcotraficantes y funcionarios acusados de delitos sean entregados a México, siempre que la cooperación legal lo permita, y citó los casos de “El Mayo” Zambada y Genaro García Luna.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 05:30 PM.
En México y editada el 04/08/2026 03:36 PM.