Sheinbaum defiende regulación de medios como alternativa a la censura

...

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los nuevos lineamientos sobre derechos de audiencias buscan que los medios distingan noticia de publicidad y publiquen sus códigos de ética, argumentando que la autorregulación es preferible a cualquier intento de censura estatal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 09:08 AM.
En México y editada el 04/08/2026 09:49 AM.