Sheinbaum defiende regulación de medios como alternativa a la censura

Durante la conferencia de prensa matutina del martes 4 de agosto, la mandataria Claudia Sheinbaum defendió los recientes lineamientos federales destinados a regular y proteger el derecho de las audiencias. La presidenta subrayó que los medios deben identificar claramente cuándo un contenido es noticia o publicidad, a fin de evitar vulnerar los derechos de los televidentes y radioescuchas.
Sheinbaum sostuvo que la creación de códigos de ética públicos y vinculantes en los medios es una medida preferible a cualquier intento de censura. En palabras de la mandataria, “es mejor la autorregulación que la censura”. La presidenta recordó el debate transmitido por Canal 40, donde periodistas como Ciro Gómez Leyva, Denise Mearker y Sergio Sarmiento discutieron la necesidad de que los medios se autorregulen. Sarmiento afirmó que algunos medios “mienten deliberadamente”, lo que, según Sheinbaum, evidencia la urgencia de contar con mecanismos que impidan la difusión de información falsa o tendenciosa.
La mandataria pidió que los medios publiquen sus códigos de ética y establezcan espacios donde la ciudadanía pueda señalar errores o mentiras. “Si en su código de ética dice ‘Voy a mentir, tengo derecho a mentir para informar’, la gente lo sabrá”, afirmó, añadiendo que esa transparencia es preferible a la censura ejercida por autoridades como la antigua Secretaría de Gobernación.
Sheinbaum también resaltó la importancia de iniciativas gubernamentales como “La Mañanera del pueblo”, la sección “Detector de mentiras” y el programa “Derecho de réplica”, conducido por la consejera jurídica Luisa María Alcalde. Según la presidenta, estos espacios permiten desmentir información errónea y garantizar el derecho de la ciudadanía a formarse una opinión informada.