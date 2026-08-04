Sheinbaum declara que el retiro de visas de EE. UU. a funcionarios mexicanos es asunto personal

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la cancelación de visas estadounidenses a políticos como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, corresponde a decisiones individuales y no a una política gubernamental, subrayando que su administración actúa conforme a la ley y a pruebas contundentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/08/2026 04:32 PM.
En México y editada el 04/08/2026 02:56 PM.