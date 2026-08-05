Pietro Parolin inicia visita oficial a México y se reúne con el canciller Roberto Velasco

El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, inició su visita oficial a México el viernes por la tarde, al ser recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante la reunión de trabajo, ambos funcionarios dialogaron sobre la relación bilateral, subrayando que México y el Vaticano llevan más de treinta años construyendo una alianza cimentada en la convicción de poner la paz y la dignidad humana por encima de todo. Velasco resaltó en su cuenta de X que la cooperación entre ambas naciones se ha traducido en iniciativas conjuntas en derechos humanos, diálogo interreligioso y apoyo a comunidades vulnerables.
La visita de Parolin forma parte de una agenda que incluye, además, una reunión con la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, programada para los próximos días. Según la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal permanecerá en territorio nacional hasta el jueves, fecha en la que concluirá su gira oficial.
Las autoridades mexicanas y vaticanas esperan que este encuentro refuerce la cooperación en temas de migración, educación y desarrollo social, y que sirva como plataforma para impulsar proyectos conjuntos que promuevan la justicia y la solidaridad a nivel regional.