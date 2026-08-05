Pietro Parolin inicia visita oficial a México y se reúne con el canciller Roberto Velasco

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El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, arribó a México para una agenda de alto nivel que incluye encuentros con el canciller Roberto Velasco y la presidenta Claudia Sheinbaum, reforzando más de tres décadas de relaciones bilaterales basadas en la paz y la dignidad humana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 08:48 AM.
En México y editada el 05/08/2026 09:20 AM.