Gobernador de Michoacán advierte 200 mil empleos en riesgo por medidas de Estados Unidos

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Alfredo Ramírez Bedolla informó que EE. UU. suspendió temporalmente a sus inspectores USDA‑APHIS en Michoacán por motivos de seguridad, lo que podría afectar más de 200 mil puestos de trabajo en la cadena del aguacate; aseguró que la medida es preventiva y que se mantiene el diálogo para reactivar las inspecciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/08/2026 01:49 PM.
En México y editada el 05/08/2026 02:54 PM.