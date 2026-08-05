Gobernador de Michoacán advierte 200 mil empleos en riesgo por medidas de Estados Unidos

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció a través de un video difundido en la red social X que el gobierno de Estados Unidos decretó una suspensión temporal de las actividades del personal de la Embajada, en particular de los inspectores del programa USDA‑APHIS, encargados de verificar los protocolos de exportación del aguacate michoacano.
Según el mandatario, la medida es preventiva y busca resguardar la integridad del personal estadounidense; no está vinculada a irregularidades en el proceso de exportación. Ramírez Bedolla señaló que su gobierno mantiene comunicación directa con la Embajada y con el área de seguridad de la representación diplomática para que los inspectores retomen sus labores a la brevedad.
El gobernador vinculó la suspensión al reciente contexto de detenciones realizadas por el Gobierno Federal en la lucha contra la extorsión en la entidad. Reiteró que Michoacán cuenta con una estrategia interinstitucional permanente contra este delito, con respaldo federal, y que ya está mostrando resultados positivos.
Ramírez Bedolla pidió a la población mantener la calma, recordando que situaciones similares se han presentado en años anteriores y fueron resueltas favorablemente mediante el diálogo entre ambos gobiernos.
Destacó la importancia económica de la industria aguacatera para el estado, la cual genera más de 200 mil empleos directos e indirectos. Por ello, aseguró que su administración da seguimiento puntual a la situación y trabaja para que las condiciones de seguridad permitan la reanudación normal de las inspecciones.
Michoacán es la principal región productora y exportadora de aguacate en México, cuyo mercado más importante es Estados Unidos. Suspensiones de inspecciones han ocurrido anteriormente por motivos de seguridad, pero en todos los casos las operaciones fueron restablecidas tras negociaciones bilaterales.
En paralelo, el gobernador mencionó que otro producto mexicano, la lechuga iceberg, ha sido objeto de controversia en EE. UU. debido a un brote de ciclosporiasis que afecta a 15 estados. La FDA señaló que el origen podría estar en la lechuga distribuida por Taylor Farms, aunque autoridades de ambos países no descartan otras fuentes.
Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha estimada para el restablecimiento completo de las inspecciones de USDA‑APHIS en Michoacán.