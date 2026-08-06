Expertos recomiendan limitar el fracking en México a Burgos y Sabinas bajo estrictas reglas

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El comité de especialistas que evaluó la viabilidad del gas no convencional recomendó que, de aprobarse proyectos de fracturamiento hidráulico, estos se restrinjan a las cuencas de Burgos y Sabinas y cumplan con rigurosos condicionantes ambientales, sociales y técnicos, incluyendo uso exclusivo de agua salada, reciclaje del 75 % del agua y monitoreo permanente de recursos hídricos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 02:10 PM.
En México y editada el 06/08/2026 12:32 PM.