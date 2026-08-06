Expertos recomiendan limitar el fracking en México a Burgos y Sabinas bajo estrictas reglas

El comité de expertos que analizó la viabilidad del aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural recomendó que, en caso de avanzar con proyectos de fracturamiento hidráulico (fracking), éstos se limiten a la Cuenca de Burgos y la Cuenca de Sabinas, bajo una serie de condicionantes ambientales, sociales y técnicas.
Durante la La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, José Antonio Hernández Espriú, investigador y director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, explicó que las recomendaciones buscan establecer un marco de operación que minimice riesgos y garantice la protección de los recursos naturales, particularmente el agua.
El especialista subrayó que cualquier desarrollo deberá iniciar con procesos de consulta previa e informada a las comunidades de la zona de influencia, y que se fortalecerá la cadena de proveeduría local para impulsar empleo y preservar actividades económicas existentes.
Sheinbaum aseguró que la información de los estudios será difundida en las conferencias matutinas y en los sitios oficiales de la Secretaría de Energía y de Ciencia, para que la ciudadanía pueda seguir el proceso.