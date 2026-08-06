Crisis del aguacate: México refuerza seguridad en Michoacán con más de mil militares

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) movilizó este jueves 1,557 elementos militares hacia Michoacán, en respuesta a la alerta de nivel 4 emitida por Estados Unidos que desaconseja viajar al estado y a la suspensión de la importación de aguacate mexicano.
El contingente, que partió a las 07:00 h desde varios puntos del país, está conformado por 900 soldados del Ejército Mexicano y 657 integrantes de la Guardia Nacional (GN). Al llegar, se integrarán a las labores de los tres órdenes de gobierno para proteger las zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación y puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Asimismo, se busca inhibir la extorsión contra los productores.
Los operativos se concentrarán en los municipios de Apatzingán, Aguacilla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora, donde realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas.
“Con este refuerzo la Defensa continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en Michoacán”, declaró la SEDENA.
Paralelamente, el Departamento de Agricultura de EE. UU. anunció la suspensión de actividades de inspección en el estado, lo que impide la certificación de aguacates para exportación. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) advirtió que solo se autorizará el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto bajo supervisión de un oficial regulador; la fruta ingresada posteriormente podrá almacenarse, pero no procesarse.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que solicitó una reunión inmediata con autoridades estadounidenses para revertir la medida y que, en conjunto con la principal asociación de productores de Michoacán, está elaborando un plan de seguridad que garantice mayor presencia de la GN en la región.
Sheinbaum también indicó que mantendrá diálogos con el Departamento de Agricultura y la Embajada de EE. UU. a través de la Secretaría de Agricultura y la Cancillería, con el objetivo de restablecer la cadena de inspección y evitar mayores impactos económicos en el sector aguacatero.