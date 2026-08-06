Crisis del aguacate: México refuerza seguridad en Michoacán con más de mil militares

...

La Secretaría de la Defensa Nacional envió 1,557 efectivos —900 del Ejército y 657 de la Guardia Nacional— a Michoacán para reforzar la seguridad en los corredores productivos de aguacate, después de que EE. UU. emitiera alerta nivel 4 y suspendiera la importación del fruto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 04:00 PM.
En México y editada el 06/08/2026 01:57 PM.