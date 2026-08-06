Estalla pipa de gas LP en Cuernavaca; reportan al menos 20 personas heridas

Una pipa de bajo volumen que transportaba gas LP explotó alrededor de la 13:00 h del 6 de agosto en la intersección de la calle 10 de Abril con Francisco Villa, en la colonia Las Granjas de Cuernavaca, Morelos. La explosión generó una columna de humo negro visible desde colonias aledañas y dejó, según datos preliminares del municipio, a 20 personas con quemaduras de primer, segundo y tercer grado.
Los heridos fueron atendidos en varios hospitales de la zona metropolitana, entre ellos el Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1, que recibió a cinco pacientes bajo valoración especializada. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó sus protocolos de atención y mantiene coordinación permanente con las autoridades locales.
El vehículo que transportaba el tanque, una Chevrolet de bajo volumen, quedó completamente calcinado, impidiendo identificar a la empresa distribuidora. La onda expansiva dañó la fachada de al menos una vivienda y derribó un poste eléctrico, lo que provocó la interrupción del suministro de energía y comunicaciones en el área.
Inmediatamente después del siniestro, la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) del Ayuntamiento de Cuernavaca activó los protocolos de emergencia. En el sitio trabajan de forma coordinada la Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Policía Preventiva y Vial, y demás instituciones. Brigadas realizan recorridos casa por casa para descartar lesiones en residentes y animales, y se lleva a cabo un censo de viviendas afectadas.
Para las 14:30 h las autoridades confirmaron que el incendio estaba bajo control, aunque la zona permanece acordonada y la Policía Vial mantiene un operativo para facilitar la circulación de unidades de auxilio.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, pidió a la ciudadanía mantener la calma, evitar la zona y consultar fuentes oficiales. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos informó que seguirá atendiendo el incidente y actualizará la información conforme se confirmen los hechos.