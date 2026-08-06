Estalla pipa de gas LP en Cuernavaca; reportan al menos 20 personas heridas

...

Una pipa de gas licuado de petróleo (LP) explotó el 6 de agosto en la calle 10 de Abril, esquina con Francisco Villa, en la colonia Las Granjas de Cuernavaca, Morelos, provocando al menos 20 lesionados y un incendio que se controló a las 14:30 horas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 04:30 PM.
En México y editada el 06/08/2026 03:13 PM.