Gobierno descarta brote de “diarrea explosiva” y pide calma a la población

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La Secretaría de Salud informó que los 33 casos confirmados de ciclosporiasis entre mayo y julio representan 0.00002 % de la población, por lo que no hay emergencia sanitaria. Se activaron protocolos de vigilancia y se realizaron inspecciones en Guanajuato y Quintana Roo, sin encontrar el parásito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 03:19 PM.
En México y editada el 06/08/2026 03:11 PM.