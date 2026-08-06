Grupo Ollamani revela pago de 557.2 millones de pesos a FIFA por palcos en el Mundial 2026

...

En su reporte trimestral presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Ollamani informó una pérdida neta de 806.8 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, de los cuales 557.2 millones correspondieron al pago a la FIFA para cubrir los compromisos con dueños de palcos y plateas durante la Copa del Mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 08:57 AM.
En México y editada el 06/08/2026 09:33 AM.