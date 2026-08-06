Grupo Ollamani revela pago de 557.2 millones de pesos a FIFA por palcos en el Mundial 2026

Grupo Ollamani, propietario del Estadio Azteca, registró una pérdida neta de 806.8 millones de pesos en el periodo abril‑junio de 2026, según su informe presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La mayor parte de este deterioro, aproximadamente el 70 % (557.2 millones de pesos), se originó por el desembolso a la FIFA para honrar los contratos con los propietarios de palcos y plateas, quienes exigieron sus lugares durante los cinco partidos que el estadio albergó en el Mundial.
El Azteca, ubicado en la colonia Santa Úrsula, fue sede de los encuentros México‑Sudáfrica, Uzbekistán‑Colombia, Chequia‑México, México‑Ecuador y México‑Inglaterra. Para cumplir con los compromisos adquiridos previamente, el grupo pagó a la FIFA 557.2 millones de pesos, cifra que representa casi ocho décimas del total de la pérdida trimestral.
El informe desglosa los costos del periodo de la siguiente manera:
El segmento de fútbol, que combina la operación habitual con los eventos mundialistas, acumuló una pérdida de 633.1 millones de pesos, aunque sus resultados operativos sin el efecto del Mundial mostraron una mejora: ingresos ordinarios subieron 17.5 % y la pérdida operativa se redujo de 94.3 a 75.9 millones de pesos.
Otras unidades de negocio reportaron resultados positivos: Juegos y Sorteos generó una utilidad de 139.5 millones de pesos (por debajo de los 225 millones del año anterior) y Editoriales y Distribuidoras aportó 27.9 millones de pesos.
El documento cubre únicamente el segundo trimestre de 2026; la empresa indicó que el balance anual permitirá medir con mayor precisión el impacto total del Mundial en sus finanzas, ya que algunos ingresos y beneficios podrían reflejarse en trimestres posteriores.