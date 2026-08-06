México enfrenta reto energético: 75% del gas consumido proviene de importaciones

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El comité científico presentó un informe que detalla el consumo actual de gas natural, la dependencia de importaciones y propone cuatro líneas de acción —renovables, eficiencia, producción convencional y reducción de quema de gas— para fortalecer la soberanía energética, aunque advierte que no será suficiente para lograr la autosuficiencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 11:30 AM.
En México y editada el 06/08/2026 11:21 AM.