México enfrenta reto energético: 75% del gas consumido proviene de importaciones

La Mañanera de este jueves dio a conocer el primer informe del comité científico sobre la viabilidad del fracking en México, el cual expone la situación del consumo de gas natural y plantea estrategias para reducir la dependencia de importaciones y reforzar la soberanía energética.
Según la doctora Alma América Porres Luna, experta en geofísica e hidrocarburos, el consumo nacional de gas natural para 2025 alcanzará los 9,100 millones de pies cúbicos diarios. De este total, el 58 % se destina a la generación eléctrica, el 19 % al autoconsumo de Pemex, el 12 % a la industria y el 11 % a hogares y comercios. Actualmente, el 70 % de la electricidad del país se produce con gas natural.
El informe señala que el 75 % del gas consumido proviene de importaciones, principalmente de yacimientos no convencionales de Estados Unidos. Esta dependencia ha crecido desde el 21 % registrado en 2010, manteniéndose en alza salvo una ligera caída durante la pandemia.
El informe, aún en desarrollo, abre el debate sobre la viabilidad del fracking como parte de una política energética integral que combine recursos tradicionales, renovables y mejoras de eficiencia.