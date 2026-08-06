Vaticano respalda a las madres buscadoras: "Nada puede impedirles buscar a sus hijos"

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Durante una misa en la Basílica de Guadalupe, Pietro Parolin expresó solidaridad con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, resaltando su fe y perseverancia como ejemplo para la nación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 09:06 AM.
En México y editada el 06/08/2026 10:24 AM.