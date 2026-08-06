Gobierno de México solicitará reunión con EE. UU. para reactivar exportaciones de aguacate

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Claudia Sheinbaum anunció que, junto al secretario de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad, buscará reunirse con el Departamento de Agricultura de EE. UU. y sus áreas de inspección para levantar la suspensión de la exportación de aguacate, tras la retirada de inspectores estadounidenses en Michoacán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 11:51 AM.
En México y editada el 06/08/2026 11:32 AM.