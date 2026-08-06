Gobierno de México solicitará reunión con EE. UU. para reactivar exportaciones de aguacate

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó en la conferencia de prensa de La Mañanera del Pueblo, celebrada el jueves 6 de agosto, que su gobierno solicitará una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y las áreas de inspección correspondientes. El objetivo es reactivar la exportación de aguacate, que se encuentra suspendida por motivos de seguridad.
Sheinbaum acompañará al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) en la solicitud de la cita. La reunión buscará acordar los pasos necesarios para que el USDA autorice nuevamente la presencia de inspectores estadounidenses en los campos de Michoacán, condición indispensable para la exportación del fruto.
En la misma sesión, la mandataria se reunió con representantes del sector aguacatero de Michoacán, donde se discutió el retiro de los inspectores estadounidenses, parte del convenio que regula la exportación del aguacate a EE. UU. Sheinbaum señaló que el gobierno está elaborando un plan de trabajo que garantice la seguridad en zonas específicas del estado, donde la presencia de la Guardia Nacional ha sido limitada.
El plan contempla reforzar la seguridad en los corredores productivos, coordinar acciones entre la Guardia Nacional, la policía estatal y los productores, y establecer protocolos de vigilancia que permitan la reinstauración de los inspectores sin riesgos para su integridad.
Una vez concluida la negociación con el USDA, se espera que la exportación de aguacate a Estados Unidos se reanude, lo que beneficiará a miles de productores y a la balanza comercial del país.