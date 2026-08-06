Samuel García insta a diputados a dejar de “tonterías” y abrir negociación del Presupuesto 2027

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pidió a los legisladores que cesen las “tonterías” relacionadas con el juicio político en su contra y que inicien de inmediato la negociación del Paquete Fiscal 2027. Aseguró que las investigaciones en su contra son cosa juzgada y que el proceso político no prosperará.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 04:30 PM.
En México y editada el 06/08/2026 02:14 PM.