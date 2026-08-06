Samuel García insta a diputados a dejar de “tonterías” y abrir negociación del Presupuesto 2027

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el gobernador Samuel García Sepúlveda lanzó un llamado a los diputados del Congreso estatal para que abandonen lo que calificó de “tonterías” y retomen la negociación del Presupuesto 2027, también conocido como Paquete Fiscal.
García recordó que el juicio político iniciado el 12 de junio por la Comisión Anticorrupción del Congreso local contra su gestión ya está “cosa juzgada”, pues las autoridades fiscales y de procuración de justicia aclararon los hechos investigados. Según el mandatario, “no prosperará nada” y el tema de las investigaciones tiene “ganadisíma”.
En la relatoría del video, el gobernador repasó las acusaciones de presunta triangulación de recursos públicos que el Congreso le ha imputado, y reiteró que él y su familia han sido objeto de investigaciones que, a su juicio, no tienen fundamento. Añadió que, de persistir las querellas, él participará activamente en su defensa.
Los legisladores del PRI y PAN respondieron señalando que, sin la designación de un secretario de Finanzas y un tesorero general, el Congreso no está en condiciones de iniciar las negociaciones del presupuesto. La falta de estos cargos, según los partidos, obstaculiza la discusión y aprobación del Paquete Fiscal 2027.
El juicio político, que busca destituir al gobernador, se sustenta en supuestas irregularidades en la asignación y uso de recursos públicos. Sin embargo, García sostuvo que las investigaciones realizadas por la Comisión Anticorrupción y la Fiscalía han concluido que no existen pruebas suficientes para proceder.
El gobernador concluyó su mensaje instando a los diputados a “dejar de perder el tiempo con estas tonterías” y a enfocarse en la prioridad de garantizar la estabilidad financiera del estado mediante la negociación del presupuesto que regirá hasta 2027.