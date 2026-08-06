Sheinbaum presentará lineamientos definitivos para garantizar derechos de las audiencias

La mandataria, Claudia Sheinbaum, anunció en la conferencia de prensa matutina del Palacio Nacional que, a más tardar la próxima semana, se presentarán los lineamientos definitivos destinados a garantizar los derechos de las audiencias en México.
Estos lineamientos, elaborados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se encuentran actualmente en fase de consulta pública, por lo que aún no son vinculantes. La presidenta subrayó que el proceso de retroalimentación continuará mientras se reciben observaciones de la sociedad civil, los medios y otros actores relevantes.
Sheinbaum indicó que su gobierno mantendrá un calendario de reuniones con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y con otros grupos representativos del sector, con el objetivo de profundizar el análisis y ajustar los criterios antes de su publicación final.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la protección de los consumidores de contenidos audiovisuales y la necesidad de actualizar la normativa para adaptarla a los cambios tecnológicos y de consumo.
Una vez publicados, los lineamientos servirán como marco regulatorio para que los operadores de radio, televisión y plataformas digitales respeten los derechos de los usuarios, incluyendo la accesibilidad, la diversidad de contenidos y la transparencia en la publicidad.