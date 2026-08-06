Sheinbaum presentará lineamientos definitivos para garantizar derechos de las audiencias

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a más tardar la próxima semana, se harán públicos los lineamientos finales para garantizar los derechos de las audiencias, tras consultas de la Cofetel y reuniones con la CIRT.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 02:40 PM.
En México y editada el 06/08/2026 02:36 PM.