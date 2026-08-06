Sheinbaum descarta visita del Papa León XIV a México en su próxima gira

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el pontífice no viajará a México durante su gira latinoamericana, aunque mantiene la invitación abierta y explica que la visita no es viable en periodo electoral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/08/2026 11:32 AM.
En México y editada el 06/08/2026 11:29 AM.