Sheinbaum descarta visita del Papa León XIV a México en su próxima gira

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que el Papa León XIV no incluirá a México en su próxima gira por Latinoamérica, pese a que el pontífice manifestó "muchas ganas de venir" y la invitación sigue vigente.
El anuncio se produce después de que el Santo Padre revelara su itinerario, que contempla visitas a Perú, Uruguay y Argentina. Sheinbaum indicó que el Gobierno Federal ya recibió la información oficial sobre los tres destinos y subrayó la estrecha relación del Papa con Perú, país donde permaneció varios años como arzobispo.
Según la presidenta, la realización de una visita papal durante el actual periodo electoral sería impracticable, pues podría influir en la percepción pública y en los procesos democráticos. "Respetamos los tiempos y las normas electorales; la invitación sigue abierta, pero la visita deberá programarse en otro momento", afirmó Sheinbaum.
El tema ha sido recurrente en los últimos meses, con la administración resaltando la importancia de los valores cristianos y la cooperación entre la Iglesia y el Estado, sin embargo, la prioridad institucional es garantizar la neutralidad del proceso electoral.