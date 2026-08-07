“Diarrea explosiva” llega al radar de México: reportan 33 casos sin brote activo

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Hasta el 31 de julio se registraron 33 casos de ciclosporiasis, una infección intestinal de baja mortalidad. El secretario de Salud explicó el protocolo de vigilancia, la colaboración internacional y las medidas preventivas para evitar brotes en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 09:02 AM.
En México y editada el 07/08/2026 09:09 AM.