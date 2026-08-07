Sheinbaum defiende soberanía energética pese a críticas por posible impulso al fracking

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria Claudia Sheinbaum reiteró que México debe buscar la soberanía energética para evitar la dependencia del gas natural proveniente de Estados Unidos, pese a las fuertes críticas de diversos colectivos y expertos al Primer Informe del Análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional.
Los grupos que se manifestaron, entre ellos la Alianza Mexicana Contra el Fracking, señalaron que el documento subestima los riesgos ambientales, sociales y de salud asociados al fracking, como la contaminación de acuíferos, la emisión de gases de efecto invernadero y la vulneración de derechos de comunidades indígenas. Además, demandan mayor transparencia en la metodología del estudio y la inclusión de auditorías independientes.
Sheinbaum, por su parte, defendió la necesidad de diversificar la matriz energética del país y afirmó que el informe constituye un “primer paso” para identificar oportunidades de extracción responsable de gas no convencional. La presidenta destacó que el proyecto está alineado con los objetivos de la Estrategia Nacional de Soberanía Energética y que se implementarán normas estrictas de regulación y monitoreo.
Los críticos, sin embargo, advierten que la presión por alcanzar la autosuficiencia energética podría acelerar la autorización de proyectos de fracking sin contar con los estudios de impacto ambiental adecuados. “No podemos sacrificar la salud de la población y el equilibrio ecológico en nombre de la soberanía”, declaró la coordinadora de la Alianza Mexicana Contra el Fracking.
El debate se inserta en un contexto de creciente demanda de energía en México y de tensiones geopolíticas con EE. UU. Mientras el gobierno busca reducir la importación de gas, los colectivos exigen que la búsqueda de autonomía no se traduzca en la vulneración de derechos humanos ni en la degradación del medio ambiente.