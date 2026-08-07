Sheinbaum defiende soberanía energética pese a críticas por posible impulso al fracking

...

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas de activistas y especialistas que cuestionan el Primer Informe del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional. Los colectivos, entre ellos la Alianza Mexicana Contra el Fracking, advierten sobre riesgos ambientales y piden que México priorice su soberanía energética sin depender de EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 01:36 PM.
En México y editada el 07/08/2026 01:24 PM.