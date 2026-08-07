Salud descarta brote de “diarrea explosiva” y niega vínculo con productos mexicanos

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El secretario de Salud, David Kershenobich, y el comisionado de Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, aseguraron que México no enfrenta un brote activo de ciclosporiasis y que no existen pruebas que relacionen la enfermedad con productos agrícolas mexicanos. Hasta el 31 de julio se confirmaron 33 casos, sin fallecimientos, y las investigaciones en lechuga y otros alimentos siguen sin hallazgos concluyentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 01:45 PM.
En México y editada el 07/08/2026 01:26 PM.