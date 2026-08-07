México envía delegación a Colombia para la investidura de De la Espriella

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El Gobierno de México enviará a la subsecretaria Raquel Serur Smeke a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, garantizando la presencia diplomática sin que la mandataria Claudia Sheinbaum asista personalmente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:23 AM.
En México y editada el 07/08/2026 06:54 AM.