México envía delegación a Colombia para la investidura de De la Espriella

El Gobierno de México confirmó que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no viajará a Colombia para la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, el país contará con representación oficial durante la ceremonia que se celebrará este viernes en Cali.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, asistirá al acto protocolario en nombre del Ejecutivo federal, donde transmitirá las felicitaciones oficiales y la disposición de México para mantener y fortalecer la relación bilateral con la nueva administración colombiana.
Previo a la investidura, Serur Smeke sostuvo un encuentro con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, a quien deseó éxito en la gestión que iniciará junto al presidente de turno.
La confirmación de la representación mexicana llega después de que Sheinbaum anunciara, en su conferencia matutina del 5 de agosto, que no asistiría personalmente al evento, aunque sí enviaría a un integrante de su gobierno. Un día después, la Cancillería oficializó que la delegada será Raquel Serur Smeke.
Con esta decisión, México mantiene presencia en uno de los actos políticos más relevantes de la región, aunque sin la participación directa de la titular del Ejecutivo. La ceremonia reunirá a jefes de Estado, representantes gubernamentales y delegaciones internacionales, y será histórica al realizarse fuera de Bogotá, en la ciudad de Cali.
Estados Unidos también prevé enviar una delegación de alto nivel, aunque aún no se ha confirmado la asistencia del presidente Donald Trump. La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia abre una nueva fase en la relación bilateral, en la que México ha reiterado su intención de mantener canales de comunicación abiertos y reforzar la cooperación en comercio, migración, seguridad y mecanismos multilaterales como la CELAC y la Alianza del Pacífico.
La participación de la subsecretaria Serur Smeke representa el primer acercamiento oficial entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración de De la Espriella, que iniciará funciones el 7 de agosto para el periodo 2026‑2030.