Gobierno señala que el 52 % de los usuarios aún no registran su línea telefónica

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, al cierre del miércoles 5 de agosto, sólo 69,666,315 líneas telefónicas estaban registradas, lo que representa el 48.18 % del total de 144,585,000 líneas que la autoridad contabiliza en el país. En consecuencia, 74,918,685 líneas, equivalentes al 51.82 % del universo, permanecen sin vincularse a una identidad individual.
El avance se concentró en el segmento de prepago, que pasó de 40.2 millones de líneas registradas el 25 de junio a 46,866,315 al 5 de agosto, lo que implica un incremento de 6.66 millones de números (16.58 %). En contraste, el número de líneas de pospago se mantuvo estable en 22.8 millones. En total, el padrón creció 10.58 % en aproximadamente 40 días, elevando la proporción de líneas vinculadas de 43.57 % a 48.18 %.
Este progreso, aunque significativo, sigue siendo insuficiente para evitar la suspensión de servicios. La CRT había establecido el 30 de junio como fecha límite para la vinculación de todas las líneas móviles; sin embargo, el regulador modificó el calendario, estableciendo vencimientos escalonados según el último dígito del número. Las líneas que no cumplan con su fecha de corte perderán acceso a servicios, manteniéndose únicamente para emergencias, y solo podrán reactivarse tras completar el trámite.
Hasta la fecha, la autoridad no ha revelado cuántas de las líneas con vencimiento inmediato (terminadas en 0) ya fueron registradas, ni el número total de usuarios que aún enfrentarán la suspensión. La CRT continúa instando a los usuarios, especialmente a los de prepago, a completar el proceso de vinculación para evitar la pérdida de su servicio telefónico.