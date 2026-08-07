Gobierno señala que el 52 % de los usuarios aún no registran su línea telefónica

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Al 5 de agosto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reportó que sólo el 48.18 % de las 144.6 millones de líneas móviles en México están vinculadas a una identidad, dejando fuera a 74 millones de números activos. El registro creció 10.58 % en 40 días, impulsado mayormente por usuarios de prepago, pero persiste el riesgo de suspensión por incumplir los plazos escalonados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 03:05 PM.
En México y editada el 07/08/2026 03:47 PM.