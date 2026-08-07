Gobierno mexicano confirma reunión con EE. UU. para reactivar exportaciones de aguacate

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que a las 11:00 h del 7 de agosto se llevará a cabo una reunión con la Embajada de Estados Unidos para dialogar sobre un posible acuerdo que permita reactivar las exportaciones de aguacate. En el encuentro participarán representantes de la asociación de productores, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Agricultura y otras dependencias federales.
La medida responde a la reciente suspensión de actividades estadounidenses en la zona de Michoacán, declarada “Nivel 4 No Viajar”, que paralizó la producción y el envío del aguacate a los mercados norteamericanos. Sheinbaum señaló que, aunque el Plan Michoacán ha reducido la inseguridad en la zona de Uruapan, persiste la presencia de organizaciones delictivas en varios municipios.
Durante la mañanera del pueblo, la mandataria explicó que el gobierno está brindando apoyo integral a los productores: “Me reuní con ellos, con la asociación, vinieron varios productores, nos pidieron apoyo en diferentes temas y los estamos apoyando desde la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y también el SAT”.
El objetivo de la reunión es alcanzar un acuerdo mutuo que garantice la seguridad del transporte y la confianza de los compradores estadounidenses, permitiendo que el aguacate mexicano retome su posición como uno de los principales productos agrícolas exportados a EE. UU.