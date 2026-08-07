Gobierno mexicano confirma reunión con EE. UU. para reactivar exportaciones de aguacate

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reunión con la Embajada de Estados Unidos, productores, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Agricultura para negociar la reanudación de la exportación de aguacate, tras la suspensión de actividades en Michoacán por motivos de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 10:01 AM.
En México y editada el 07/08/2026 01:25 PM.