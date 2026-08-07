¿Ya no importará el promedio? SEP modifica la elección de la escolta escolar

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La Secretaría de Educación Pública modificó la Guía Operativa, sustituyendo la selección por los mejores promedios por un sistema rotativo, con el objetivo de promover la equidad, pero la medida genera polémica entre padres, académicos y el sector comercial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 02:03 PM.
En México y editada el 07/08/2026 01:45 PM.