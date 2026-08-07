¿Ya no importará el promedio? SEP modifica la elección de la escolta escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, a partir del ciclo escolar 2026‑2027, la elección de la escolta escolar dejará de basarse en los promedios académicos más altos y se regirá por un esquema de rotación. La actualización de la Guía Operativa, emitida por la Autoridad Educativa Federal, busca fomentar la equidad e incluir a alumnos de distintos grupos en los honores a la bandera.
El cambio ha desatado un intenso debate. Por un lado, algunos padres consideran que la nueva dinámica motivará a estudiantes con bajo rendimiento al ofrecerles una oportunidad antes reservada a los de mejor desempeño. Por otro, críticos argumentan que eliminar el mérito académico suprime un incentivo tradicional para el esfuerzo escolar.
Especialistas en pedagogía y psicología, entre ellos académicos de la Universidad Panamericana y de la UNAM, advierten que la escolta escolar requiere preparación técnica, práctica constante y disciplina. Señalan que un mecanismo rotativo, similar a una selección al azar, no garantiza una distribución equitativa ni asegura la calidad formativa del programa.
El sector comercial vinculado a uniformes y accesorios escolares también ha sentido el impacto. Vendedores reportan una disminución en sus ventas tras la modificación del sistema de selección, lo que podría afectar a pequeñas empresas que dependían de la demanda estacional.
Las escoltas escolares, agrupaciones que rinden honores a la Bandera Nacional en ceremonias cívicas y actos oficiales, son consideradas espacios de formación cívica, ética y social. La comunidad educativa espera conocer los detalles de la implementación del nuevo esquema y evaluar sus efectos en la práctica docente y la convivencia escolar en la capital y el resto del país.