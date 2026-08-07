“No es político”: Sheinbaum responde por detención de Ángel Aguirre en caso Ayotzinapa

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la aprehensión del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, no tiene trasfondo político y forma parte de una investigación judicial que profundiza en llamadas telefónicas y nuevas líneas de indagación para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 09:02 AM.
En México y editada el 07/08/2026 09:06 AM.