Sheinbaum recibe al historiador Niall Ferguson en Palacio Nacional y discuten la nueva Guerra Fría

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el historiador Niall Ferguson en Palacio Nacional, donde abordaron el contexto histórico actual de México y su relación con Estados Unidos, en medio de advertencias sobre una posible nueva Guerra Fría.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/08/2026 02:02 PM.
En México y editada el 07/08/2026 01:21 PM.