Sheinbaum recibe al historiador Niall Ferguson en Palacio Nacional y discuten la nueva Guerra Fría

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una fotografía del encuentro que sostuvo en Palacio Nacional con el historiador británico‑estadounidense Niall Ferguson. En su publicación, la presidenta señaló: “En Palacio Nacional, recibí al historiador especialista en economía, Niall Ferguson; conversamos sobre el momento histórico que vive México y la relación con Estados Unidos”.
Ferguson, incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time en 2004, es reconocido por sus estudios sobre historia económica, financiera y el imperialismo. En la reunión, el académico advirtió sobre la posibilidad de una nueva Guerra Fría, señalando que las tensiones entre grandes potencias podrían repercutir en la región latinoamericana y, particularmente, en México.
Sheinbaum, quien ha enfatizado la necesidad de fortalecer la soberanía económica y la cooperación bilateral con Estados Unidos, escuchó las observaciones de Ferguson sobre los riesgos de polarización global y la importancia de una política exterior equilibrada. La presidenta reiteró su compromiso de impulsar una agenda de desarrollo sostenible y de diversificación de mercados para reducir la dependencia de la economía mexicana.
El encuentro, que se dio en el marco de la agenda de política exterior de la nueva administración, subraya la relevancia de los análisis académicos internacionales para la toma de decisiones estratégicas del gobierno. Asimismo, plantea un debate sobre cómo México debe posicionarse frente a los desafíos geopolíticos emergentes, incluida la posible reconfiguración de alianzas en una era de rivalidad entre Estados Unidos y China.