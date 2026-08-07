Sheinbaum indica que aún no hay decisión definitiva sobre el fracking en México

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la administración evaluará la fractura hidráulica de forma responsable, sin comprometer el medio ambiente ni los derechos de los pueblos originarios, mientras se busca la soberanía energética del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 03:04 PM.
En México y editada el 07/08/2026 03:46 PM.