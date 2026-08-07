Aguacate mexicano en jaque: violencia detiene envíos y afecta su imagen en EE. UU.

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La inseguridad en la zona productora de aguacate de Michoacán ha provocado la suspensión temporal de inspecciones estadounidenses, deteniendo envíos y generando dudas entre compradores. Un estudio de la Universidad Iberoamericana muestra que los titulares negativos reducen la disposición a pagar, especialmente entre consumidores ocasionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:47 AM.
En México y editada el 07/08/2026 08:46 AM.