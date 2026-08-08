Movimiento Ciudadano propone reducir a 25 años la edad mínima para ser presidente de México

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) presentó, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional que busca reducir de 35 a 25 años la edad mínima para ser presidente de la República. La propuesta, que modifica la fracción II del artículo 82 de la Constitución, fue expuesta por la diputada federal Laura Ballesteros Mancilla.
Ballesteros sostuvo que el requisito de 35 años, vigente desde 1917, constituye una barrera discriminatoria para las juventudes y limita el derecho de los jóvenes a competir por el cargo más importante del país. Señaló que la Constitución reconoce la ciudadanía a partir de los 18 años y prohíbe la discriminación por edad, por lo que la capacidad de liderazgo y preparación debe ser evaluada por el electorado, no por una cifra arbitraria.
En la exposición de motivos, la legisladora citó antecedentes internacionales: Nicaragua permite postularse a los 25 años, Colombia a los 30, y Chile redujo recientemente la edad a 35, lo que facilitó la elección de Gabriel Boric. También mencionó la reforma “Not Too Young to Run” de Nigeria como ejemplo de modernización de requisitos electorales.
En México, los jóvenes de 18 a 29 años representan aproximadamente 25 millones de electores, una cuarta parte del padrón, pero su presencia en el Congreso es mínima (23 diputados y 5 senadores). La iniciativa de MC busca ampliar las opciones democráticas sin garantizar automáticamente la capacidad de gobernar, dejando la decisión final al voto popular.
Para que la reforma se materialice, es necesario que el Congreso apruebe la modificación al artículo 82 y que el cambio sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente. Sin embargo, MC no cuenta con la mayoría parlamentaria y deberá negociar con la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados para obtener los votos necesarios; de lo contrario, la propuesta quedará en el discurso.
Históricamente, el presidente más joven en asumir el cargo fue Carlos Salinas de Gortari, con 40 años en 1988; le siguieron Ernesto Zedillo (42 años), Felipe Calderón (44 años) y Enrique Peña Nieto (46 años). Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia a los 65 años. La propuesta de MC, de permitir candidaturas a los 25 años, marcaría un hito sin precedentes en la historia política mexicana.