Movimiento Ciudadano propone reducir a 25 años la edad mínima para ser presidente de México

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La bancada de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma constitucional para bajar de 35 a 25 años el requisito de edad para aspirar a la Presidencia, argumentando que la norma actual es discriminatoria para la juventud.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:33 AM.
En México y editada el 08/08/2026 07:13 AM.