Ricardo Salinas Pliego invita a Luis Cárdenas a TV Azteca tras su salida de MVS Noticias

Tras la emotiva despedida de Luis Cárdenas de MVS Noticias, el empresario Ricardo Salinas Pliego utilizó su cuenta de X para lanzar una invitación directa al comunicador: “Mi estimado Luis Cárdenas, te invito a trabajar en Azteca. ¿Le entras?”. La propuesta, publicada a pocas horas de la última emisión de Primera Emisión, espacio que Cárdenas condujo durante una década, abrió de inmediato una nueva posibilidad laboral para el periodista.
En su respuesta, Cárdenas manifestó su agradecimiento y dejó abierta la puerta a una futura colaboración con la televisora: “Lo valoro mucho, especialmente cuando se trata de defender la libertad sin cortapisas en estos tiempos tan oscuros para la democracia. Si te parece, hablamos pronto”. Salinas Pliego respondió brevemente: “¡Te veo pronto!”.
Durante su último programa, Cárdenas abordó las difíciles condiciones que enfrenta el periodismo en México, rindió homenaje a los colegas víctimas de amenazas y violencia, y desmintió los rumores de un despido forzado, asegurando que su salida fue una decisión propia y que mantuvo plena libertad editorial durante su permanencia en MVS.
La salida de Cárdenas, que culminó una trayectoria de 16 años en la empresa —desde su ingreso como colaborador en 2010, pasando por la conducción de Segunda Emisión y, desde 2016, de Primera Emisión—, deja abierta la incógnita sobre su próximo paso profesional. Además de su paso por la radio, el periodista ha sido columnista en El Universal, colaborador de El Heraldo TV y creador de un videoblog especializado en seguridad nacional, cubriendo eventos internacionales de gran relevancia.
El ofrecimiento de Salinas Pliego a Cárdenas se produce en un contexto de creciente polarización mediática y presión sobre la libertad de expresión en el país. La posible incorporación del periodista a TV Azteca podría reforzar la línea editorial de la cadena y aportar una voz crítica y experimentada al panorama informativo nacional.
Se espera que en los próximos días se concrete una respuesta definitiva de Luis Cárdenas y que, de concretarse la colaboración, marque un nuevo capítulo en la carrera de uno de los comunicadores más reconocidos del periodismo mexicano contemporáneo.