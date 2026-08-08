Ricardo Salinas Pliego invita a Luis Cárdenas a TV Azteca tras su salida de MVS Noticias

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Horas después de despedirse de MVS después de 16 años, el periodista Luis Cárdenas recibió una oferta pública de Ricardo Salinas Pliego para incorporarse a TV Azteca, generando expectativas sobre su próximo proyecto profesional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:38 AM.
En México y editada el 08/08/2026 07:48 AM.