San Luis Potosí incorpora perros robot con IA para reforzar la seguridad pública

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El gobierno estatal puso en marcha, el 6 de agosto de 2026, los primeros perros robot con inteligencia artificial, destinados a la Feria Nacional Potosina, como parte de una estrategia de modernización de la Guardia Civil Estatal que incluye también androides y vehículos blindados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 07:53 AM.
En México y editada el 08/08/2026 07:55 AM.