San Luis Potosí incorpora perros robot con IA para reforzar la seguridad pública

San Luis Potosí se convirtió en la primera entidad mexicana en desplegar perros robot equipados con inteligencia artificial (IA) para apoyar la seguridad pública. El acto de puesta en marcha, realizado el 6 de agosto de 2026 y encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, marcó el inicio de una fase piloto que ubica cuatro unidades en la Feria Nacional Potosina 2026.
Estos dispositivos, diseñados para ingresar a zonas de difícil acceso, transmiten en tiempo real imágenes, datos de temperatura y análisis de riesgos a los centros de mando, reduciendo la exposición de los policías en situaciones peligrosas. La primera entrega comprende ocho perros robot, cifra que el gobernador corrigió al momento del anuncio, y se prevé la llegada de ocho unidades adicionales para completar el llamado “K9 cibernético”, que dotará a la Guardia Civil Estatal de 16 robots.
Paralelamente, el gobierno estatal adquirió cinco androides de origen chino que, aunque aún no han llegado, se incorporarán a la Guardia Civil durante o al término de la feria. Gallardo describió su función como “van a andar adelante siempre, ahora sí que ellos poniendo el pecho”.
Los perros robot realizarán labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, escaneando cuerpos y temperaturas, y ofreciendo a los operativos un panorama previo para decisiones más rápidas y seguras. Su operación remota permite identificar rutas de acceso y evaluar riesgos sin poner en peligro a los agentes.
El gobernador subrayó que la tecnología no sustituye al personal policial, sino que amplía sus capacidades operativas, facilitando operativos preventivos y la vigilancia de instalaciones estratégicas. La información recopilada será canalizada a los centros de mando en tiempo real, garantizando una respuesta coordinada.
En el marco de la modernización de la Guardia Civil Estatal, la administración también anunció la compra de camionetas blindadas y vehículos tácticos tipo Mamba, destinados a operar en entornos de alta complejidad. Gallardo recordó inversiones previas en patrullas, equipos especializados y tecnología, y afirmó que el gasto total en seguridad para 2026 ronda los seis mil millones de pesos, cifra que incluye sueldos, prestaciones y equipamiento.
Para generar cercanía con la ciudadanía, se convocó a la población a participar en una dinámica para asignar nombres a los perros robot, una iniciativa que busca humanizar la tecnología y fomentar su aceptación social.
Con este despliegue, San Luis Potosí se posiciona como pionero en la aplicación de IA a la seguridad pública en México, aunque la administración no presentó estudios independientes que respalden la efectividad de la medida.