C5 alerta por ClickFix: el fraude que usa falsas alertas para tomar control de tu PC

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México emitió una alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude digital denominada ClickFix. Los ciberdelincuentes crean sitios web falsos que muestran alertas de seguridad apócrifas y convencen a la víctima de copiar y pegar comandos en herramientas nativas de Windows (PowerShell, Windows Terminal o la ventana Ejecutar). Al ejecutarlos, se instala de forma silenciosa un malware que otorga a los atacantes el control del equipo y el acceso a datos personales.
Esta técnica se diferencia de otros fraudes porque no depende de descargas ni de clics en enlaces; el vector de infección es la confianza del usuario en las instrucciones mostradas por el propio sistema operativo. Si la víctima ya ejecutó el comando, el C5 recomienda desconectar el equipo de internet de inmediato, cambiar contraseñas desde otro dispositivo y realizar un análisis completo con un antivirus, además de solicitar apoyo técnico especializado.
Para denunciar este y otros fraudes, el C5 dispone de la Línea Antiextorsión 55 5533 5533 y del número 089 para denuncias anónimas, operando 24 horas los siete días de la semana. Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, aconseja evitar sitios sospechosos, mantener los equipos actualizados y proteger las cuentas con contraseñas robustas y verificación en dos pasos. Asimismo, insta a no ejecutar comandos solicitados desde páginas web, a abstenerse de descargar archivos de procedencia desconocida y a no ingresar datos personales en sitios que generen dudas.
En julio pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX advirtió sobre otro tipo de ciberataque que emplea ventanas emergentes falsas para robar códigos de verificación y credenciales. Ambos avisos subrayan la necesidad de revisar la URL de los sitios, no compartir códigos de verificación, contraseñas o PIN, y mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de seguridad. Ante cualquier actividad sospechosa, se solicita conservar pruebas digitales y reportarlas al 55 5242 5100, extensión 5086.