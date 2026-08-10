C5 alerta por ClickFix: el fraude que usa falsas alertas para tomar control de tu PC

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El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) alerta sobre ClickFix, una técnica que usa sitios falsos y comandos de Windows para instalar malware y robar información confidencial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 05:51 PM.
En México y editada el 10/08/2026 03:23 PM.